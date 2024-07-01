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20:00, 1 июля 2024 года ФК "Орел" потерял очки в Обнинске "Зелено-белые" сыграли со счетом 1:1.





ФК "Орел" продолжает терять очки в рамках LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги Дивизион "Б". Выездной матч очередного тура против обнинского "Кванта" завершился вничью 1:1.



Счет открыли хозяева в первом тайме. Сравнять "зелено-белые" смогли только во втором тайме. Автором гола стал Артем Лукша. Капитан ФК "Орел" подошел к точке после назначенного пенальти, но вратарь "Кванта" отразил удар. Однако Артем Лукша смог успеть на добивание и сравнял счет.



Последние 15 минут "орлы" провели в меньшинстве – за вторую желтую был удален защитник Дмитрий Копылов.





Анастасия Дорохова



