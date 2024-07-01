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17:50, 1 июля 2024 года В орловской "Бунинке" выступили поэты со всей России В библиотеке подвели итоги конкурса медиапоэзии.







В библиотеке имени Бунина в Орле прошел финал конкурса медиапоэзии "Это о вас". Всего заявки на участие в конкурсе отправили порядка 200 человек. Были даже участники из Германии.



Помимо литературной составляющей, для гостей организовали фуршет и фотозону. Стихи в исполнении конкурсантов со всей России услышала и Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич



