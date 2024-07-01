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19:14, 1 июля 2024 года Несколько десятков домов в Орле на два дня останутся без горячей воды Отключение затронет Московское шоссе, улицы Рощинская и Металлургов.





Несколько десятков домов в Орле на два дня останутся без горячей воды. Об этом рассказали в филиале "Квадры". Неудобства вызваны ремонтом теплосетей.



Подачу горячей воды ограничат с 09:00 2 июля по 21:00 3 июля по адресам:



ул. Московское шоссе: д. 155,155а,157,161,163,163а,165,167,169,171,169а;



ул. Рощинская: д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 7а;



ул. Металлургов: д. 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 44, 14, 30, 42, 22а, 12а.





Артем Ежаков



