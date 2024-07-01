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16:46, 1 июля 2024 года

В Орловской области продолжается заготовка кормов

Работа кипит в Верховском районе.



В Орловской области продолжается заготовка кормов. В Верховском районе активно работают труженики ЗАО "Славянское".
 
С полей уже привезли сенаж и продолжают закладывать и трамбовать корма. Из массы выдавливают воздух, чтобы предотвратить появление плесени и обеспечить длительное хранение корма. После трамбовки корма дополнительно обрабатывают специальными кислотами, чтобы предотвратить порчу.

Затем корм накрывают двумя слоями пленки: первый слой служит для удаления кислорода, который мог остаться на поверхности, а второй - для защиты от технических повреждений. Таким образом, корм сохраняется на год - от урожая до урожая.
 
В настоящее время только в одной яме заготовлено почти 4,5 тонны корма. Всего планируется заготовить около 10 тонн, что достаточно для 7500 животных - коров, быков и молодняка.



Мария Семак
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