В Орловской области продолжается заготовка кормов

Работа кипит в Верховском районе.

С полей уже привезли сенаж и продолжают закладывать и трамбовать корма. Из массы выдавливают воздух, чтобы предотвратить появление плесени и обеспечить длительное хранение корма. После трамбовки корма дополнительно обрабатывают специальными кислотами, чтобы предотвратить порчу.



Затем корм накрывают двумя слоями пленки: первый слой служит для удаления кислорода, который мог остаться на поверхности, а второй - для защиты от технических повреждений. Таким образом, корм сохраняется на год - от урожая до урожая.

В настоящее время только в одной яме заготовлено почти 4,5 тонны корма. Всего планируется заготовить около 10 тонн, что достаточно для 7500 животных - коров, быков и молодняка.