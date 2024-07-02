Главная » Новости



10:00, 2 июля 2024 года В Орле пройдет шествие семейных пар 6 июля в сквере Семьи состоится городской праздник "Гимн любви".





В преддверии Дня семьи, любви и верности в Орле пройдет праздник "Гимн любви". Он состоится 6 июля в сквере Семьи.



Как рассказали в мэрии Орла, с 11:00 до 16:00 будут работать тематические площадки, выставки и фотозоны. С 12:00 до 13:00 пройдет шествие семейных пар и торжественное мероприятие "Крыша дома твоего". С 13:00 до 15:00 состоится концерт "Во имя веры и любви!".



(0+)









Артем Ежаков



