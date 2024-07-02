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9:30, 2 июля 2024 года

Орловские храмы продолжают помогать бойцам СВО

На фронт доставили продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и одежду.

Фото: Орловская митрополия

Приходы храмов Орловской области активно помогают бойцам в зоне СВО и их семьям. Недавно верующие прихода храма иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная в Орле собрали гуманитарную помощь для отправки на передовую. 

В посылку вошли продукты питания, одеяла, подушки, медикаменты, средства личной гигиены и одежда. Кроме того, прихожане и учащиеся детской воскресной школы Знаменского храма также написали письма и открытки с добрыми пожеланиями.

В сборе гуманитарной помощи также участвовали прихожане Казанского храма поселка Стрелецкий Орловского округа. Они передали на передовую 5 камуфляжных плащей, маскирующих от тепловизора, медицинские халаты, перчатки, питьевую воду и средства личной гигиены.

Швеи-волонтеры приходской мастерской Михаило-Архангельского собора Орла завершили пошив 20 костюмов для раненых бойцов СВО. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
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