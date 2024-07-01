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15:18, 1 июля 2024 года Сезон в "Свободном пространстве" закрыли премьерой и вручением "Хрустальных рамп" Победителей конкурса назвали в десяти номинациях.







В "Свободном пространстве" закрыли 47-й театральный сезон. Точку поставили премьерой спектакля "Горе от ума".



Также в театре объявили победителей ежегодного конкурса "Хрустальная рампа". В нем было 10 номинаций. Например, актером года стал Максим Громов, актрисой года – Елена Симонова, лучшим театральным проектом стал "Культурный код". Призом за лучшую женскую роль также отмечена Елена Симонова за роль Яги в одноименном мюзикле. Лучшая мужская роль у Максима Громова – в этой же постановке он сыграл Велеса.





Татьяна Тимохина



