В Орловской области ведется работа по сохранению чистоты русского языка

Сохранить родную речь от влияния времени и технологий стремятся орловские учителя.

На малой родине выдающихся писателей XIX века - Тургенева, Лескова, Фета - и сегодня живут те, кому небезразлична судьба родного русского языка. Одна из них – учитель русского языка и литературы мценской школы №1 Людмила Ефремова.



Она считает, что сочетание искусства, музыки и художественного слова помогает детям понять, что такое слово, и сформировать свою языковую картину мира. На уроках родного языка Людмила Ефремова расширяет словарный запас своих учеников, используя искусство, эмоции, традиции и психологию.

Педагог говорит, что дети учатся выражать свои мысли. А это очень важно, потому что умение правильно, красиво и грамотно говорить, основываясь на личном опыте, помогает ребенку в жизни.

Сохранение родного языка – сложный, но важный процесс. Сформировать традицию особого отношения к русскому языку помогают инновационные площадки на базе института развития образования. Как отмечают специалисты, важно не только сохранить родную речь от влияния времени и технологий, но и дать ей новый виток развития.

