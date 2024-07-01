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18:45, 1 июля 2024 года

В Орловской области ведется работа по сохранению чистоты русского языка

Сохранить родную речь от влияния времени и технологий стремятся орловские учителя.



На малой родине выдающихся писателей XIX века - Тургенева, Лескова, Фета - и сегодня живут те, кому небезразлична судьба родного русского языка. Одна из них – учитель русского языка и литературы мценской школы №1 Людмила Ефремова.

Она считает, что сочетание искусства, музыки и художественного слова помогает детям понять, что такое слово, и сформировать свою языковую картину мира. На уроках родного языка Людмила Ефремова расширяет словарный запас своих учеников, используя искусство, эмоции, традиции и психологию.
 
Педагог говорит, что дети учатся выражать свои мысли. А это очень важно, потому что умение правильно, красиво и грамотно говорить, основываясь на личном опыте, помогает ребенку в жизни.
 
Сохранение родного языка – сложный, но важный процесс. Сформировать традицию особого отношения к русскому языку помогают инновационные площадки на базе института развития образования. Как отмечают специалисты, важно не только сохранить родную речь от влияния времени и технологий, но и дать ей новый виток развития.
 



Екатерина Габова
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