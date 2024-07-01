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15:20, 1 июля 2024 года Основные работы по строительству студенческого кампуса в Орле начнутся в начале июля Разрешение на возведение получено.





На строительство межвузовского кампуса в Орле получено разрешение. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит тг-канал "Телеграммы из Орла".



Как рассказал Хуснуллин, основные строительно-монтажные работы начнутся уже в начале этого месяца. Завершить же строительство планируют в 2026 году.



Площадь кампуса превысит 59 тысяч "квадратов". В проект включены учебно-лабораторный корпус, общежитие на полторы тысячи мест, зона для занятий спортом, футбольное поле с трибунами на 500 мест.





Артем Ежаков



