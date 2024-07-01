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14:40, 1 июля 2024 года 11 тысяч орловских выпускников попрощались со школой На прошлой неделе в Орловской области прошли выпускные вечера.







В этом году из школ Орловской области выпустились почти три тысячи одиннадцатиклассников и почти восемь тысяч девятиклассников. На прошлой неделе в регионе области прошли выпускные вечера.



По традиции, вчерашние школьники шумной компанией встретили рассвет. Восход солнца символизирует новую жизнь. В их силах сделать ее продуктивной, интересной, а главное – счастливой. Подробнее расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин



