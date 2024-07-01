Главная » Новости



14:29, 1 июля 2024 года Орловская молодежь активно и креативно отметила свой праздник В парке Победы работали более десяти интерактивных площадок.







Парк Победы стал центром празднования Дня молодежи в Орле. Представители волонтерских, общественных и патриотических организаций развернули здесь более десяти интерактивных площадок на историческую, музыкальную, спортивную и другие тематики.



Самых активных представителей молодежи отметил глава региона Андрей Клычков. Он отметил успехи юных орловцев и их любовь к Родине. Подробнее в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова



