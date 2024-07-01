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16:22, 1 июля 2024 года Жара в Орловской области спадет к пятнице А пока в регионе воздух прогреется до 34 градусов.





В ближайшие дни в Орловской области потеплеет до 34 градусов. Понижения температуры синоптики ждут к пятнице. В данный момент в регионе господствует Североатлантический антициклон. Осадков в ближайшие дни не ожидается.



Температура воздуха ночью 2 июля составит 15-20 градусов, днем – 29-34 градусов.



3 июля ночью столбики термометров покажут от 16 до 21 градусов, днем воздух прогреется от 29 до 34 градусов. 4 июля прогнозируется аналогичная температура.





Артем Ежаков



