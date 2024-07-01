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17:35, 1 июля 2024 года Будущие орловские реставраторы и плиточники сдали демонстрационный экзамен Всего в регионе его сдавали более 1600 студентов по 33 дисциплинам.







В Орловском реставрационно-строительном техникуме прошел демонстрационный экзамен. Его сдали реставраторы-строители и мастера-плиточники.



На работу отвели несколько часов. Результат оценивали эксперты. Учитывали качество работы, скорость, соблюдение техники безопасности. Наблюдали за ребятами и потенциальные работодатели.



Всего в регионе демонстрационный экзамен сдавали более 1600 студентов по 33 дисциплинам. Все они справились с испытанием.





Татьяна Тимохина



