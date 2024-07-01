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17:24, 1 июля 2024 года

В Орле активными темпами возводят новый водовод

Он проложен от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе.

Фото: архив

В Орле активно строится водовод от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе. Это позволит ввести в эксплуатацию более 330 тысяч квадратных метров жилья в городе Орле и Орловской области. О ходе работ на заседании регионального правительства рассказал губернатор Андрей Клычков.
 
Строительство водовода ведется за счет специального льготного кредита на сумму один миллиард рублей. На данный момент проложено около трех километров трубопровода, сварено больше шести километров труб, монтируются водопроводные камеры и выполнены необходимые переходы методом горизонтально-направленного бурения. 



Маргарита Дружбина
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