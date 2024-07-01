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14:55, 1 июля 2024 года В Орловской области изменились тарифы за коммуналку Рост в среднем не превысит 10%.





В Орловской области с 1 июля изменились тарифы за коммуналку.



Как отметил губернатор Андрей Клычков, по всему набору услуг рост в среднем не превысит 10%. Максимальный прирост платы граждан по муниципальным образованиям составит 14,9%. Слова главы региона приводит областной информационный портал.



Как подчеркнул Андрей Клычков, в регионе сохраняется один из самых невысоких размеров совокупной платы граждан за коммуналку среди соседних областей ЦФО.





Артем Ежаков



