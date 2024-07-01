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17:00, 1 июля 2024 года Александр Мисуркин стал серебряным призером чемпионата России по бадминтону среди ветеранов Он состоялся в Ставрополе





Президент Федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин стал серебряным призером чемпионата России по бадминтону среди ветеранов. Он состоялся в Ставрополе. В нем приняли участие спортсмены от 35 лет и старше. Самому возрастному игроку оказалось 88 лет.



Мисуркину удалось завоевать серебро в мужском парном разряде среди спортсменов старше 40 лет в паре с Сергеем Ивлевым.





Анастасия Дорохова



