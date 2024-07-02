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10:30, 2 июля 2024 года Команда юных пожарных из Орла стала одной из лучших в ЦФО Подведение итогов состоялось 27 июня.



Фото: администрация города Орла

В Тверском региональном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества подвели итоги межрегионального этапа Всероссийского смотра-конкурса "Лучшая дружина юных пожарных России" в Центральном федеральном округе. По мнению жюри, лучшими были признаны: ДЮП "Горячая десятка" из школы №12 города Мытищи и ДЮП "Сингулярность" из гимназии № 34 города Орла. орловской мэрии. Осенью этого года юные пожарные будут бороться за звание "Лучшей дружины пожарных в России". Об этом сообщили в пресс-службе





Маргарита Дружбина



