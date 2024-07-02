Команда юных пожарных из Орла стала одной из лучших в ЦФО

|
|вторник 2.07.2024 12:54:00
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:30, 2 июля 2024 года
Команда юных пожарных из Орла стала одной из лучших в ЦФОПодведение итогов состоялось 27 июня.
Фото: администрация города Орла
В Тверском региональном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества подвели итоги межрегионального этапа Всероссийского смотра-конкурса "Лучшая дружина юных пожарных России" в Центральном федеральном округе.
По мнению жюри, лучшими были признаны: ДЮП "Горячая десятка" из школы №12 города Мытищи и ДЮП "Сингулярность" из гимназии № 34 города Орла.
Осенью этого года юные пожарные будут бороться за звание "Лучшей дружины пожарных в России". Об этом сообщили
в пресс-службе орловской мэрии
.
Маргарита Дружбина
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.