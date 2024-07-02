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8:00, 2 июля 2024 года В Орловской области пройдет кубок региона по велоспорту Соревнования пройдут 4 и 5 июля.





На дорогах Орловского округа определятся лучшие в Кубке региона по велоспорту. Соревнования продлятся два дня, 4 и 5 июля.



В программе Кубка области – индивидуальная и групповая гонки. В личном зачете спортсмены преодолеют 5 и 10 километров в зависимости от возраста, в групповом заезде разброс дистанций – от 10 до 40 километров.





Анастасия Дорохова



