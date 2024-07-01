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14:30, 1 июля 2024 года В Орле экс-полицейского осудят за взяточничество Дело рассмотрят в Советском районном суде.





Бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из отделов полиции в Орловской области осудят за преступления коррупционной направленности. Как рассказали в прокуратуре, ему вменяют превышение должностных полномочий, получение взятки и покушение на получение взятки.



По данным следствия, обвиняемый получил от руководителя одного из СНТ 400 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Также мужчина склонял двух предпринимателей к заключению между собой договора аренды сельхозземель. При достижении договоренности один из предпринимателей должен был ежегодно передавать обвиняемому более шести миллионов рублей за общее покровительство.





Артем Ежаков



