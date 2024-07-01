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14:00, 1 июля 2024 года Воспитанника спортшколы "Орел-Карат" наградили медалью Суворова Высокой награды орловец удостоен за отвагу, проявленную в зоне СВО.



Фото: архив

Воспитанника спортшколы "Орел-Карат" Руслана Т. наградили медалью Суворова за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил директор спортивной школы Олег Кошелев.



Он поздравил своего воспитанника с государственной наградой. В настоящее время Руслан продолжает нести службу в зоне проведения СВО.





