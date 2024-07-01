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13:30, 1 июля 2024 года Спартакиада пенсионеров собрала в Орле несколько сотен спортсменов За награды боролись орловцы золотого и серебряного возраста.







В Орле состоялся региональный этап спартакиады пенсионеров. Участниками спортивного мероприятия стали более 240 человек со всех уголков Орловщины.



В программе - дартс, теннис, шахматы, легкая атлетика и другие виды спорта.



По итогам всех дисциплин будет сформирована сборная региона, которая представит Орловскую область на финальном этапе Спартакиады. Он состоится осенью.





Анастасия Дорохова



