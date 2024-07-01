В Орловской области в ДТП пострадал семилетний мальчик
Авария случилась на автодороге "Орел-Гать-Лаврово-Редькино".
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Под Орлом произошло ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. Авария случилась 30 июня около 16:00 на автодороге "Орел-Гать-Лаврово-Редькино".
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, автомобиль "Дэу" двигался со стороны Орла в направлении села Лаврово и в районе 3 км+700 м сбил юного пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Мальчик получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи в НКМЦ имени Круглой.