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12:15, 1 июля 2024 года В Орловской области в ДТП пострадал семилетний мальчик Авария случилась на автодороге "Орел-Гать-Лаврово-Редькино".



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Под Орлом произошло ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. Авария случилась 30 июня около 16:00 на автодороге "Орел-Гать-Лаврово-Редькино".



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, автомобиль "Дэу" двигался со стороны Орла в направлении села Лаврово и в районе 3 км+700 м сбил юного пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.



Мальчик получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи в НКМЦ имени Круглой.





Маргарита Дружбина



