В улучшение коммунальной инфраструктуры на Орловщине вложат 88 миллионов
В 2024 году запланирован ремонт 10 объектов.
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В 2024 году в Орловской области ремонт ждет 10 объектов коммунальной инфраструктуры. В обновление будет вложено 88 миллионов рублей.
Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", пять объектов водоснабжения приведут в порядок в Мценском и Колпнянском районах, это стало возможным благодаря экономии средств. В Малоархангельском районе построят котельную, а в городе Орле продолжится строительство водовода.
Качество коммуналки, таким образом, улучшится для 200 тысяч человек.