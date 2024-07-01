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12:45, 1 июля 2024 года В улучшение коммунальной инфраструктуры на Орловщине вложат 88 миллионов В 2024 году запланирован ремонт 10 объектов.



Фото: архив

В 2024 году в Орловской области ремонт ждет 10 объектов коммунальной инфраструктуры. В обновление будет вложено 88 миллионов рублей.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", пять объектов водоснабжения приведут в порядок в Мценском и Колпнянском районах, это стало возможным благодаря экономии средств. В Малоархангельском районе построят котельную, а в городе Орле продолжится строительство водовода.



Качество коммуналки, таким образом, улучшится для 200 тысяч человек.





Ольга СУПОНЕВА



