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10:57, 1 июля 2024 года В Мценске коряга в воде едва не стоила жизни людям Сотрудники МЧС на центральном пляже спасли супружескую пару.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Мценске спасатели вызволили из реки супружескую пару. Муж с женой решили переплыть водоем, один из пловцов зацепился за торчавшую из воды корягу.



Происшествие случилось вечером 30 июня на центральном пляже Мценска. Дежурившие спасатели увидели, что отдыхающие попали в трудную ситуацию на воде. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, они на лодке подплыли к мужу с женой и доставили их на берег.



К счастью, это происшествие не кончилось бедой. Медицинская помощь мужчине и женщине не понадобилась.





Ольга СУПОНЕВА



