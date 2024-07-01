В Мценске коряга в воде едва не стоила жизни людям
Сотрудники МЧС на центральном пляже спасли супружескую пару.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Мценске спасатели вызволили из реки супружескую пару. Муж с женой решили переплыть водоем, один из пловцов зацепился за торчавшую из воды корягу.
Происшествие случилось вечером 30 июня на центральном пляже Мценска. Дежурившие спасатели увидели, что отдыхающие попали в трудную ситуацию на воде. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, они на лодке подплыли к мужу с женой и доставили их на берег.
К счастью, это происшествие не кончилось бедой. Медицинская помощь мужчине и женщине не понадобилась.