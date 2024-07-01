В больницу под Орлом пришли работать два новых специалиста

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12:00, 1 июля 2024 года
В больницу под Орлом пришли работать два новых специалистаОни трудоустроились по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
В Сосковской ЦРБ приступили к работе два специалиста по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Наталья Гусак теперь трудится фельдшером Скорой помощи, а Ирина Коренкова - врачом-гинекологом.
Для Сосковской ЦРБ приход новых медиков - это большое подспорье, ведь кадровый вопрос в районных больницах стоит остро.
Всего в этом году в нашем регионе по программе "Земский фельдшер" на работу выйдут 20 специалистов. А по программе "Земский доктор" - 33 врача.
Елена Литинская
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