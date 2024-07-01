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10:15, 1 июля 2024 года В Орловском муниципальном округе утонул мужчина Бездыханное тело из воды достали очевидцы.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

30 июня в поселке Зареченский Орловского муниципального округа произошла трагедия - в реке Орлик утонул мужчина. Инцидент случился на улице Центральной. Бездыханное тело 42-летнего орловца из воды вытащили очевидцы. ГУ МЧС по Орловской области, место не было предназначено для купания. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.



Напомним, что в этот же день тело мужчины нашли возле Герценского моста в Орле. Личность погибшего устанавливается. Как сообщили , место не было предназначено для купания. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.Напомним, что в этот же день тело мужчины нашли возле Герценского моста в Орле. Личность погибшего устанавливается.



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