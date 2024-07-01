В Орловской области отметили День партизан и подпольщиков

Партизанские отряды были созданы в каждом районе Орловщины.

29 июня в России отметили День партизан и подпольщиков. Это важная дата и для жителей Орловской области. Уже в первый год Великой Отечественной войны в нашем регионе было создано 72 партизанских отряда. Подпольную борьбу с врагом в тылу вели более трех тысяч человек.



Подпольщиками были в основном совсем молодые люди, такие как выпускник 32-й школы Владимир Сечкин. В сентябре 1942 года его группа занималась подготовкой взрыва городского театра, где фашисты планировали отметить годовщину оккупации. Партизаны действовали в каждом районе Орловщины.

О судьбах людей, которые были вынуждены уйти в леса, в материале Антона Сорокина.