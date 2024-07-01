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9:15, 1 июля 2024 года В Орле 14-летний подросток на спортбайке врезался в иномарку Юноше потребовалась помощь медиков.



Фото: УМВД России по Орловской области

30 июня в Орле произошла авария, в которой пострадал четырнадцатилетний подросток. Инцидент случился на перекрестке улиц Радищева и Серпуховской. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, подросток ехал на спортивном мотоцикле "Мотолэнд" по улице Серпуховской и не уступил дорогу автомобилю "Тойота", который двигался со стороны улицы Радищева.



В результате ДТП подросток был госпитализирован. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.





