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14:23, 30 июня 2024 года

В Орле несколько человек отравились шаурмой

У посетителей общепита диагностирована кишечная инфекция.


Несколько человек в Орле отравились шаурмой. Зафиксировано четыре случая, когда отобедавшие фастфудом орловцы подхватили кишечную инфекцию.

Об этом сообщает регуправление Роспотребнадзора. Пострадавшие покупали еду в шаурмичной по улице Пушкина, 7б. Сейчас работа точки приостановлена, проведенная проверка показала, что в общепите было множество нарушений.
- На объекте не соблюдались условия производства кулинарной продукции, санитарная обработка инвентаря, ведение технологической документации и производственный контроль за безопасностью продукции. Обработка инвентаря, овощей, мяса кур осуществлялась в одной моечной ванне,  санитарный узел для персонала отсутствует, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Такие условия оказались пригодными для проживания кишечной палочки: в пробах обнаружены БГКП (колиформы), золотистый стафилококк. Решением суда, шаурмичную закрыли на два месяца.


Ольга СУПОНЕВА
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