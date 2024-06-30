Главная » Новости



14:23, 30 июня 2024 года В Орле несколько человек отравились шаурмой У посетителей общепита диагностирована кишечная инфекция.





Несколько человек в Орле отравились шаурмой. Зафиксировано четыре случая, когда отобедавшие фастфудом орловцы подхватили кишечную инфекцию.



Об этом сообщает регуправление Роспотребнадзора. Пострадавшие покупали еду в шаурмичной по улице Пушкина, 7б. Сейчас работа точки приостановлена, проведенная проверка показала, что в общепите было множество нарушений.

- На объекте не соблюдались условия производства кулинарной продукции, санитарная обработка инвентаря, ведение технологической документации и производственный контроль за безопасностью продукции. Обработка инвентаря, овощей, мяса кур осуществлялась в одной моечной ванне, санитарный узел для персонала отсутствует, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Такие условия оказались пригодными для проживания кишечной палочки: в пробах обнаружены БГКП (колиформы), золотистый стафилококк. Решением суда, шаурмичную закрыли на два месяца.





Ольга СУПОНЕВА



