В Орловский краеведческий музей передали трофеи из зоны СВО
Фонд пополнился фрагментами западного вооружения.
Фото: Орловский краеведческий музей
Орловский краеведческий музей пополнился новыми экспонатами. В фонд передали фрагменты западного вооружения производства США, Канады, Чехии.
Трофеи привезли из зоны СВО. В их числе - фляжка с английской надписью, номера с машины, принадлежащей разведчикам-диверсантам ВСУ.
- Привезенные из зоны СВО предметы пополнят выставочный проект "Донбасс – Россия: история и современность", посвященный событиям специальной военной операции и подвигам ее участников,- рассказали в Орловском краеведческом музее.