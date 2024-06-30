Главная » Новости



16:00, 30 июня 2024 года В Орле перенесли въезд в стационар клинической больницы Это связано со строительными работами на «Титанике».





С 28 июня в связи с работами по строительству многопрофильного медцентра перенесен въезд на территорию стационара Орловской областной клинической больницы.



Въезд автотранспорта осуществляется с улицы Сурена Шаумяна. Пешеходный проход для посещения больных остался на прежнем месте со стороны бульвара Победы. Сохранился и проход на плановую госпитализацию.





Артем Ежаков



