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13:00, 30 июня 2024 года В двух школах Орла откроются кванториумы Они заработают уже с нового учебного года.





В Орле при двух школах с нового учебного года откроются кванториумы. Появятся они в 37-й и 51-й школах.



Кванториумы откроют благодаря нацпроекту "Образование". Об этом рассказал Сергей Антонцев,руководитель областного департамента экономразвития, во время июньский сессии облсовета.



Он отметил, что уже заключены контракты на приобретение оборудования необходимого, чтобы оснастить кванториумы. Кроме того,в новом учебном году будет открыто 56 "Точек роста", а также обновление ждет материально-техническую базу для занятий детей физкультурой. А 39 школ получат новые компьютеры.





Ольга СУПОНЕВА



