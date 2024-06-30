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17:00, 30 июня 2024 года

В Орле для молодежи устроили экскурсию по бульвару Победы

Участники поближе познакомились с историей города.


В День молодежи, 29 июня, в Орле прошла экскурсия по бульвару Победы. В ней приняли участие школьники, студенты, родители с детьми, а также участники патриотических и ветеранских организаций.

Желающим познакомиться лучше с историей города рассказали об освобождении Орла от немецко-фашистских захватчиков. Участники экскурсии узнали биографию генерала Горбатова и историю его 3-й армии, услышали о подвиге героев-освободителей Образцова и Санько, а также о героях России Рязанцеве и Скворцове, участвовавших в боевых действиях в Чечне.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, после экскурсии все желающие отправились в парк Победы, где развернулись основные празднования Дня молодежи.


Ольга СУПОНЕВА
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