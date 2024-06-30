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7:18, 30 июня 2024 года В Орловской области уничтожили два беспилотника Отработали средства ПВО.





В ночь на 30 июня в Орловской области уничтожили два беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Отработали средства противовоздушной обороны.



Также в течение ночи 15 дронов уничтожили в Курской области, девять - в Липецкой, по четыре - в Воронежской и Брянской, два - в Белгородской.





