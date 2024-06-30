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9:00, 30 июня 2024 года Июль в Орловской области начнется с аномальной жары Столбики термометров перевалят за отметку в 30 градусов.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области первая неделя июля выдастся аномально жаркой. Термометры покажут больше +30.



Как сообщает Росгидрометцентр, с понедельника по пятницу 1-5 июля в Орле будет царить жаркая погода. В дневное время температура будет на уровне +28..+32 градуса, в ночное +17..+19 градусов. Будет солнечно, осадков не предвидится за исключением небольшого дождя в понедельник.



Атмосферное давление немного ниже нормы, ветер будет дуть с юга.











Ольга СУПОНЕВА



