Июль в Орловской области начнется с аномальной жары
Столбики термометров перевалят за отметку в 30 градусов.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области первая неделя июля выдастся аномально жаркой. Термометры покажут больше +30.
Как сообщает Росгидрометцентр, с понедельника по пятницу 1-5 июля в Орле будет царить жаркая погода. В дневное время температура будет на уровне +28..+32 градуса, в ночное +17..+19 градусов. Будет солнечно, осадков не предвидится за исключением небольшого дождя в понедельник.
Атмосферное давление немного ниже нормы, ветер будет дуть с юга.