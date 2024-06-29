"Точки роста" в Орловской области получат робототехническое оборудование
Им оснастят 56 центров.
Фото: архив "Вестей"
В образовательные центры "Точка роста" в Орловской области поступит новое робототехническое оборудование. Оснащено им будет 56 центров.
Приобрести технику появилась возможность благодаря нацпроекту "Образование".
- "Точки роста" будут оснащены многокомпонентными робототехническими системами и манипуляционными роботами, образовательными конструкторами для практики блочного программирования, а также наборами по механике, мехатронике и робототехнике, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.