Главная » Новости



13:37, 29 июня 2024 года На "Дне русского поля" в Орловской области споет Денис Майданов Праздник пройдет 6 июля.







Денис Майданов споет на "Дне русского поля" в Орловской области. Праздник пройдет 6 июля.



Певец, Заслуженный артист России, записал для жителей и гостей региона видеоприглашение:



- Состоится замечательное событие, "День русского поля". В программе очень много интересного, это большой аграрный праздник и вечером мой концерт для вас.



Праздник пройдет 6 июля в рамках Аграрной недели в поселке Стрелецкий под Орлом. Выступление Дениса Майданова начнется в 19.00.



(12+)









Ольга СУПОНЕВА



