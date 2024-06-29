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13:04, 29 июня 2024 года В Орле отмечают День молодежи Празднование проходит в парке Победы.



Фото: Екатерина Габова

В парке Победы в Орле проходит празднование Дня молодежи. Для гостей работает несколько площадок.



Как сообщает с места событий наш корреспондент Екатерина Габова, их развернули почти два десятка молодежных организаций. Здесь и художественные мастер-классы, и патриотические квесты, и различные выставочные экспонаты - находки поисковиков, вещи и предметы быта солдат Красной армии.





Началось мероприятие с поздравлений от губернатора, Андрей Клычков наградил самых активных представителей орловской молодежи. Также юные орловцы получили свои первые паспорта.









Ольга СУПОНЕВА



