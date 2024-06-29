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16:00, 29 июня 2024 года

Орловский фестиваль "Слива-град" презентовали в Москве

О традициях узнали посетители выставки "Россия".

Фото: Департамент по проектам развития территорий Орловской области

Фестиваль "Слива-град", который проходит в Кромском районе Орловской области, презентовали в Москве. Об орловских традициях узнали посетители выставки "Россия" на ВДНХ.

Гости орловского павильона увидели видеопрезентацию, посвященную фестивалю, танцевальные выступления, смогли принять участие в мастер-классе по танцам, практическом занятии по украшению кокошников и ободков, изготовлению куклы-оберега и вязанию крючком слив. Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, были организованы флешмоб и сливовый аквагримм от символа фестиваля Сливы.

Историко-гастрономический фестиваль "Слива-град" впервые прошел в Кромском районе в 2022 году.


Ольга СУПОНЕВА
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