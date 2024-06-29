В Орловской области ребенка-инвалида обеспечили лекарством после суда
Медикаменты не поступали вовремя.
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В Орловской области ребенку-инвалиду выдали жизненно необходимое лекарство после судебного разбирательства. Медикаменты не поступали вовремя.
Случай произошел в Хотынецком районе. Как показала прокурорская проверка, ребенок состоит на учете в местной ЦРБ и должен обеспечиваться лекарством, однако вовремя выдан препарат не был.
- В целях восстановления прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального департамента здравоохранения обеспечить его необходимым лекарством. Судом требования ведомства удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.