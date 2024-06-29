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14:07, 29 июня 2024 года В Орловской области ребенка-инвалида обеспечили лекарством после суда Медикаменты не поступали вовремя.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области ребенку-инвалиду выдали жизненно необходимое лекарство после судебного разбирательства. Медикаменты не поступали вовремя.



Случай произошел в Хотынецком районе. Как показала прокурорская проверка, ребенок состоит на учете в местной ЦРБ и должен обеспечиваться лекарством, однако вовремя выдан препарат не был.



- В целях восстановления прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального департамента здравоохранения обеспечить его необходимым лекарством. Судом требования ведомства удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



