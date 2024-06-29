В детскую поликлинику Орла поступило оборудование для диагностики эпилепсии
Новая аппаратура позволит выявлять эпилептические изменения.
Фото: архив "Вестей"
В детскую поликлинику №1 в Орле поступил новый электроэнцефалограф. Оборудование предназначено для диагностики эпилептических изменений. Приобрести его удалось в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла":
- В комплекте к электроэнцефалографу идут видеокамера и ноутбук. Эти опции дают возможность специалистам записать приступы эпилептической активности для дальнейшего анализа, а также использовать систему на выездах.
Отмечается, что за год в поликлинике снимается более 600 электроэнцефалограмм.