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12:10, 29 июня 2024 года В детскую поликлинику Орла поступило оборудование для диагностики эпилепсии Новая аппаратура позволит выявлять эпилептические изменения.



Фото: архив "Вестей"

В детскую поликлинику №1 в Орле поступил новый электроэнцефалограф. Оборудование предназначено для диагностики эпилептических изменений. Приобрести его удалось в рамках нацпроекта "Здравоохранение".



Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла":



- В комплекте к электроэнцефалографу идут видеокамера и ноутбук. Эти опции дают возможность специалистам записать приступы эпилептической активности для дальнейшего анализа, а также использовать систему на выездах.



Отмечается, что за год в поликлинике снимается более 600 электроэнцефалограмм.





Ольга СУПОНЕВА



