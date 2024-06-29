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11:08, 29 июня 2024 года В Орле возобновились курсы по оказанию первой помощи Слушателям расскажут и покажут, как не растеряться в экстренной ситуации.



Фото: Екатерина Габова

В Орле возобновились курсы по оказанию тактической и медицинской помощи. Они проходят на базе администрации Советского района.





Слушатели собрались на курс 29 июня. Инструкторы из бригады Катукова и студенческого корпуса спасателей рассказывают и показывают как оказать помощь в экстренной ситуации и не растеряться. Первыми участниками стали более 30 человек.

Подробности расскажем в ближайших эфирах.





Ольга СУПОНЕВА



