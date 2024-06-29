В Орле возобновились курсы по оказанию первой помощи
Слушателям расскажут и покажут, как не растеряться в экстренной ситуации.
Фото: Екатерина Габова
В Орле возобновились курсы по оказанию тактической и медицинской помощи. Они проходят на базе администрации Советского района.
Слушатели собрались на курс 29 июня. Инструкторы из бригады Катукова и студенческого корпуса спасателей рассказывают и показывают как оказать помощь в экстренной ситуации и не растеряться. Первыми участниками стали более 30 человек.