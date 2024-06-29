В Орловской области медики получили право на внеочередную лечебную помощь
Расширены меры социальной поддержки для врачей и фармацевтов.
Фото: архив "Вестей"
Для работников медицины и фармацевтов в Орловской области расширены меры поддержки. Они получили право на внеочередную медицинскую помощь, в том числе после выхода на пенсию.
Соответствующие поправки в региональный закон "Об охране здоровья граждан" были приняты на заседании областного парламента, за законопроект проголосовали сразу в двух чтениях. Медики смогут получать плановую помощь в государственных больницах вне очереди.
- Расширение мер социальной поддержки медицинских работников позволит решить проблему привлечения и закрепления медицинских работников в государственной системе здравоохранения, - прокомментировал Иван Дынкович, зампред облсовета, председатель профильного комитета.