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9:20, 29 июня 2024 года В Орловской области медики получили право на внеочередную лечебную помощь Расширены меры социальной поддержки для врачей и фармацевтов.



Фото: архив "Вестей"

Для работников медицины и фармацевтов в Орловской области расширены меры поддержки. Они получили право на внеочередную медицинскую помощь, в том числе после выхода на пенсию.



Соответствующие поправки в региональный закон "Об охране здоровья граждан" были приняты на заседании областного парламента, за законопроект проголосовали сразу в двух чтениях. Медики смогут получать плановую помощь в государственных больницах вне очереди.



- Расширение мер социальной поддержки медицинских работников позволит решить проблему привлечения и закрепления медицинских работников в государственной системе здравоохранения, - прокомментировал Иван Дынкович, зампред облсовета, председатель профильного комитета.









Ольга СУПОНЕВА



