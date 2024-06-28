Орловское и брестское правительства договорились сотрудничать
Соответствующий документ подписан 28 июня.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
28 июня в рамках XI Форума регионов Беларуси и России подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и Брестским областным исполнительным комитетом. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Регионы будут взаимодействовать в торгово-экономической и инвестиционной сферах, АПК, строительстве, ЖКХ, в сферах образования и науки, культуры, спорта, туризма, информационных технологий. Также будут создаваться условия для установления контактов между хозяйствующими субъектами регионов.
Также в рамках форума Андрей Клычков провел встречу с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным. Обсуждались перспективные направления работы для развития совместных проектов между областями.