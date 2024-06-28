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13:30, 28 июня 2024 года В Орле передали в суд дело о многомиллионном сокрытии налогов Обвиняется директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей.





В Орле передали в суд дело о многомиллионном сокрытии налогов. Обвиняется директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.



Следствие считает, что женщина умышленно скрыла почти 18 миллионов рублей на сторонних счетах, зная о том, что у фирмы есть долги по налогам, сборам и страховым выплатам.





Артем Ежаков



