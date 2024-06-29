Главная » Новости



12:00, 29 июня 2024 года В Орле проводят ночные и утренние велотуры по достопримечательностям Присоединиться может любой желающий.







В Орле существует группа "Велоутро", где все желающие могут отправиться в ночные и утренние коллективные велозаезды по достопримечательностям.



Обычно собирается от 20 до 40 велосипедистов. Желающих присоединиться к многокилометровому заезду заранее предупреждают запастись снаряжением и запчастями – в пути может случиться все, что угодно.



Ближайшая велопрогулка пройдет 30 июня. Велосипедисты поедут через Плещеево по левому берегу Оки до Гонючево, через Нижнюю Лужну вернутся в город. Все подробности – в группе в "ВКонтакте".





Татьяна Тимохина



