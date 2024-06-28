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12:30, 28 июня 2024 года

Андрей Клычков подписал соглашение с Гомельским областным исполнительным комитетом

Глава региона участвует в XI Форуме регионов Беларуси и России.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

28 июня между правительством Орловской области и Гомельским областным исполнительным комитетом подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие взаимодействия между регионами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, агропромышленном комплексе, промышленности, строительстве, ЖКХ, в сферах образования и науки, культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Документ подписан на XI Форуме регионов Беларуси и России. Ранее в его рамках Андрей Клычков заявил, что Орловская область готова поставлять в Республику Беларусь инновационные товары. Глава региона представил доклад на тему "Обеспечение технологической независимости Беларуси и России на основе инноваций в промышленном секторе". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Промышленные предприятия Орловщины поставляют в Республику Беларусь широкую номенклатуру продукции с инновационной составляющей. Мы заинтересованы в организации поставок новых видов такой продукции. Участие белорусских предприятий в развитии кластерных механизмов существенно расширит инновационные возможности".
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