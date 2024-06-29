Орловская молодежь активно участвует в научной и общественной жизни региона

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11:00, 29 июня 2024 года
Орловская молодежь активно участвует в научной и общественной жизни регионаСтуденты и школьники создают и изобретают новое, состоят в волонтерских организациях, собирают гуманитарную помощь в зону СВО.
29 июня Россия отмечает День молодежи. Этот праздник посвящен юным и амбициозным людям, двигающим вперед науку, искусство и общество.
Большой вклад в будущее региона, страны и мира вносят молодые орловцы. Студенты и школьники создают и изобретают новое, состоят в волонтерских организациях, собирают гуманитарную помощь в зону СВО.
Например, в ОГУ имени Тургенева проводят исследования микроциркуляции крови у космонавтов, чтобы понять, как человек адаптируется в космосе, а достижения десятиклассника Вадима Ветрова в сфере искусственного интеллекта высоко оценили в финале национальной технологической олимпиады. И это лишь два примера того, как орловская молодежь двигает прогресс.
Александра Бахтина