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15:30, 28 июня 2024 года В июле под Орлом пройдут учебные стрельбы Росгвардии Орловцев просят не ходить рядом со стрельбищем на Итальянской.





Администрация Орловского муниципального округа предупреждает об учебных стрельбах Росгвардии на стрельбище по адресу: г. Орел, ул. Итальянская, 15.



Тренировки пройдут в июле в рабочие дни. Администрация обращает внимание граждан на недопустимость появления людей и техники в данном районе в период проведения стрельб.





Артем Ежаков



