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11:30, 28 июня 2024 года 140 тысяч орловцев прошли первичную диспансеризацию Более 25 тысяч жителей региона по ее итогам направлены на дообследование.





В 2024-м году 140 тысяч орловцев прошли первичный скрининг на четыре основные группы заболеваний. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Более 25 тысяч жителей региона по его итогам направлены на дообследование.



Скрининг состояния здоровья можно провести бесплатно в поликлинике по месту жительства в рамках национального проекта "Здравоохранение".





Артем Ежаков



